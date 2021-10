LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia a caccia delle Finali! Pranzo con gli azzurri (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POSITIVITÀ AL COVID-19: QUALIFICAZIONI SOSPESE E SANIFICAZIONE, Italia RINVIATA PROGRAMMA RIVOLUZIONATO PER POSITIVITÀ AL COVID-19: NUOVO CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI 12.20 SI INIZIA! L’Italia apre il suo Mondiale con Nicola Bartolini al cavallo. 12.15 Ora i tecnici entrano in campo gara, dovremmo esserci. Comunque è un Mondiale, non si può navigare a vista in questa maniera nell’incertezza totale. 12.05 Naturalmente non c’è una schedulazione definita al minuto del nuovo programma. La suddivisione dell’Italia era data per attorno a mezzogiorno, ma stiamo ancora aspettando. 12.00 Gli azzurri devono ancora entrare in pedana, ci sarà ancora qualche minuto di ritardo. 11.58 Chiaramente questo ritardo ha complicato i piani agli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOSITIVITÀ AL COVID-19: QUALIFICAZIONI SOSPESE E SANIFICAZIONE,RINVIATA PROGRAMMA RIVOLUZIONATO PER POSITIVITÀ AL COVID-19: NUOVO CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI 12.20 SI INIZIA! L’apre il suo Mondiale con Nicola Bartolini al cavallo. 12.15 Ora i tecnici entrano in campo gara, dovremmo esserci. Comunque è un Mondiale, non si può navigare a vista in questa maniera nell’incertezza totale. 12.05 Naturalmente non c’è una schedulazione definita al minuto del nuovo programma. La suddivisione dell’era data per attorno a mezzogiorno, ma stiamo ancora aspettando. 12.00 Glidevono ancora entrare in pedana, ci sarà ancora qualche minuto di ritardo. 11.58 Chiaramente questo ritardo ha complicato i piani agli ...

