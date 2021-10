Asse imprese-startup: Graded alla Borsa della Ricerca 2021 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Circa 60 aziende provenienti da ogni parte d’Italia, delegazioni di 30 Università da 14 Regioni, più di 1.000 appuntamenti ‘one to one’ organizzati tra Ricercatori e imprese. Sono i numeri del Forum 2021 della Borsa della Ricerca, l’evento organizzato da Fondazione Emblema in collaborazione con l’Università di Salerno e con il supporto della Regione Campania per favorire il contatto tra il mondo della Ricerca universitaria (gruppi, dipartimenti, spin off), startup, aziende, incubatori ed investitori (pubblici e privati), attraverso un format di interazione in grado di facilitare concretamente il trasferimento tecnologico e il sostegno economico alla Ricerca. Presente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Circa 60 aziende provenienti da ogni parte d’Italia, delegazioni di 30 Università da 14 Regioni, più di 1.000 appuntamenti ‘one to one’ organizzati tratori e. Sono i numeri del Forum, l’evento organizzato da Fondazione Emblema in collaborazione con l’Università di Salerno e con il supportoRegione Campania per favorire il contatto tra il mondouniversitaria (gruppi, dipartimenti, spin off),, aziende, incubatori ed investitori (pubblici e privati), attraverso un format di interazione in grado di facilitare concretamente il trasferimento tecnologico e il sostegno economico. Presente ...

