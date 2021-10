Voto ai 18enni per il Senato, da oggi si può: Mattarella ha promulgato la legge (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ottobre 2021 - Da oggi, o meglio dalle prossime elezioni politiche, anche i 18enni potranno esprimere il loro Voto per la costituzione del Senato. Il presidente Sergio Mattarella , ha ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ottobre 2021 - Da, o meglio dalle prossime elezioni politiche, anche ipotranno esprimere il loroper la costituzione del. Il presidente Sergio, ha ...

