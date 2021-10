Tennis: Torneo Tenerife. Giorgi torna al successo, Bolsova ko in 3 set (Di martedì 19 ottobre 2021) L'azzurra si aggiudica in tre set un match rocambolesco contro la spagnola Tenerife (SPAGNA) - Camila Giorgi torna alla vittoria al primo turno del "Tenerife Ladies Open", nuovo Torneo WTA 250 (... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) L'azzurra si aggiudica in tre set un match rocambolesco contro la spagnola(SPAGNA) - Camilaalla vittoria al primo turno del "Ladies Open", nuovoWTA 250 (...

Advertising

DarioPuppo : Come finirà la prima sfida a livello Atp tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, valida per gli ottavi del torneo di A… - tennis_di : ma ti pare che bisogna soffrire così per un match ai quattrocentesimi di finale contro la numero ottomila del mondo… - Isabella26V : RT @ultimenotizie: Novak #Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, potrebbe disertare gli #AustralianOpen se il torneo dello Slam -in progra… - scorpio66966 : RT @ultimenotizie: Novak #Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, potrebbe disertare gli #AustralianOpen se il torneo dello Slam -in progra… - ToneeyMonroe : Sono anni che seguo il tennis, anche femminile e della Giorgi non riesco a ricordare una sola volta, in un solo tor… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Torneo Tennis: Torneo Tenerife. Giorgi torna al successo, Bolsova ko in 3 set ... nuovo torneo WTA 250 (montepremi 235.238 dollari) organizzato da MEF/Tennis Events di scena sul cemento dell'Abama Tennis Academy di Tenerife (Isole Canarie), in Spagna. La 29enne tennista ...

Giorgi - Kovinic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Tenerife 2021 Camila Giorgi dovrà vedersela con Danka Kovinic al secondo turno del Wta di Tenerife 2021 . La tennista azzurra ha debuttato con una vittoria nel torneo spagnolo, superando la qualificata Bolsova Zadoinov. Sulla sua strada ora un'altra avversaria ostica, ma alla portata, vale a dire la montenegrina Kovinic. All'esordio ha sconfitto a sorpresa ...

ATP Anversa 2021, dove vedere il torneo 250 in tv e streaming Sky Sport TENNIS: TORNEO MOSCA. JABEUR SI RITIRA, AVANTI HALEP E KONTAVEIT MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) - Ons Jabeur esce di scena al primo turno nella "Vtb Kremlin Cup", torneo Wta 500 dotato di un montepremi di 565.530 dollari che si disputa sul veloce indoor dell'"Irina Vin ...

Tennis, ATP Mosca 2021: avanzano Paul e Simon, Marchenko elimina Bublik Si stanno delineando gli ottavi di finale nel torneo ATP di Mosca. Sul cemento russo ottimo esordio per l'americano Tommy Paul, che ha superato in due set combattuti lo svedese Ymer con il punteggio d ...

... nuovoWTA 250 (montepremi 235.238 dollari) organizzato da MEF/Events di scena sul cemento dell'AbamaAcademy di Tenerife (Isole Canarie), in Spagna. La 29enne tennista ...Camila Giorgi dovrà vedersela con Danka Kovinic al secondo turno del Wta di Tenerife 2021 . La tennista azzurra ha debuttato con una vittoria nelspagnolo, superando la qualificata Bolsova Zadoinov. Sulla sua strada ora un'altra avversaria ostica, ma alla portata, vale a dire la montenegrina Kovinic. All'esordio ha sconfitto a sorpresa ...MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) - Ons Jabeur esce di scena al primo turno nella "Vtb Kremlin Cup", torneo Wta 500 dotato di un montepremi di 565.530 dollari che si disputa sul veloce indoor dell'"Irina Vin ...Si stanno delineando gli ottavi di finale nel torneo ATP di Mosca. Sul cemento russo ottimo esordio per l'americano Tommy Paul, che ha superato in due set combattuti lo svedese Ymer con il punteggio d ...