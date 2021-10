Olimpiadi estive | Parigi 2024 | Los Angeles 2028 e nel 2032 si terranno a Brisbane

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo Tokyo leandranno prima a, poi a Losper arrivare nel, in Australia. La decisione è stata annunciata nel corso della 138esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). La sede diera scontata. Infatti per ledelera l’unica città candidata.sarà la terza città dell’Australia ad ospitare i Giochi dopo Melbourne nel 1956 e Sydney nel 2000. Dopo Tokyo, quindi, le prossime due edizioni dellesiinvece anele a Losnel. E a seguire in Australia.

Advertising

elleci42 : Sicuramente farò prima a farmi il mio primo tatuaggio che a vedere le Olimpiadi estive (e ribadisco, estive) in Italia... -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi estive

ANSA Nuova Europa

Infatti grazie a lei, il Bel Paese ha conquistato il decimo posto in classifica per numero di medaglie vinte durante le. Inoltre, ci tiene a ringraziare in pubblico la madre, che l'...Vi ha dato una carica ulteriore vedere tutti i successi dell'Italia quest'estate? ' Lesono state qualcosa di strepitoso e meraviglioso da guardare. Chiaramente le nostre sono ...Nel suo discorso Bach ha chiarito che i Giochi Olimpici sono sempre stati al di sopra di qualsiasi conflitto: “Nel nostro fragile mondo, dove crescono le divisi ...Fabio Fognini in una lunga intervista ha parlato del suo futuro, che sarà ancora nel mondo del tennis: “Non ho molti anni ancora, ma mi vedo ...