Nella guerra tra «caccia» europei chi resta indietro è la Francia

(Di martedì 19 ottobre 2021) Lo scenario della futura Difesa europea e del mercato dei velivoli da supremazia aerea potrebbe cambiare radicalmente nel prossimo decennio. Ad oggi, mentre Airbus e Dassault sviluppano lo Fcas, Bae System, Leonardo e Saab lavorano al Tempest. Ma a differenza della, che dipende totalmente dal successo del suo programma per costruire il sostituto dell'attualeRafale, né la Gran Bretagna né l'Italia né la Svezia dipenderanno esclusivamente dal successo del Tempest, in quanto posseggono F-35, Eurofighter e Gripen. Bae Systems ha collaborato ad alto livello per molti anni sia con l'azienda svedese Saab per il Gripen, sia con la nostra Leonardo per l'ulteriore sviluppo delle flotte di Eurofighter Typhoon ed anche al programma F-35, che certamente ha portato ad entrambe le aziende un prezioso trasferimento di conoscenze oggi necessarie per ...