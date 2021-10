Bonus auto, nuovi incentivi per alcune categorie di veicoli. Ecco quali sono (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha rifinanziato i fondi per l’ecoBonus, detto anche Bonus automobili, destinato a incentivare l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Il Bonus è attivo dalla Legge di Bilancio 2019. Ecco quanto vale nel 2021 e su quali tipologie di veicoli si può spendere.EcoBonus automobili, a quanto ammontano i nuovi finanziamentiIl Decreto fiscale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre, e con esso il rifinanziamento per il 2021 dell’ecoBonus. Le prime bozze del Decreto fiscale avevano previsto fondi per 350.000.000€, mentre ora la cifra sarebbe stata confermata a 100.000.000€. In base al nuovo Decreto, i finanziamenti prevedono questa ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha rifinanziato i fondi per l’eco, detto anchemobili, destinato a incentivare l’acquisto dia basse emissioni inquinanti. Ilè attivo dalla Legge di Bilancio 2019.quanto vale nel 2021 e sutipologie disi può spendere.Ecomobili, a quanto ammontano ifinanziamentiIl Decreto fiscale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre, e con esso il rifinanziamento per il 2021 dell’eco. Le prime bozze del Decreto fiscale avevano previsto fondi per 350.000.000€, mentre ora la cifra sarebbe stata confermata a 100.000.000€. In base al nuovo Decreto, i finanziamenti prevedono questa ...

