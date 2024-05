(Di martedì 14 maggio 2024) Pisa, 14 maggio 2024 –Sud, aumenta lae si allungano i tempi per i lavori. In una delle strade che si percorrono per raggiungere il mare si trovano sempre più discariche e sonoin corso i lavori di ripristino del cavalcavia. A luglio del 2023: nel pomeriggio un escavatore trasportato da un mezzo pesante si era schiantato contro il cavalcavia all’altezza dello svincolo per. Dopo l’impatto violento erano caduti parte del cemento armato e detriti che si erano schiantati su un’auto in transito dietro all’autoarticolato (che sarebbe dovuto servire per lavori alla rete ferroviaria di Pisa). A fine anno sono cominciati i lavori di ripristino con un piccolo cambio di viabilità, poi ristabilita. A marzo il cantiere è stato riaperto. I danni erano stati ingenti sia alla struttura che alla ...

Aurelia ancora chiusa a Coltano: crescono degrado e spazzatura - Aurelia ancora chiusa a Coltano: crescono degrado e spazzatura - Resta la deviazione al km 329.450 per i lavori al cavalcavia: il cantiere era stato riaperto a marzo. A bordo strada, tante discariche a cielo aperto fra plastica e rifiuti ingombranti e, di notte, pr ...

Ravenna, gattino appena nato buttato nella spazzatura: aveva ancora il cordone ombelicale. “Sta lottando per sopravvivere” - Ravenna, gattino appena nato buttato nella spazzatura: aveva ancora il cordone ombelicale. “Sta lottando per sopravvivere” - Un gattino buttato nella spazzatura a Ravenna: la denuncia dell'Enpa, che se ne sta prendendo cura. "Possibilità di farcela limitate" ...

Como, ancora c’è chi non sa quando mettere la spazzatura in strada: 60 multe. E poi gli abusivi del commercio, i dati - Como, ancora c’è chi non sa quando mettere la spazzatura in strada: 60 multe. E poi gli abusivi del commercio, i dati - Nuovi dati dalla Polizia locale di Como sull’attività svolta nei mesi di marzo e aprile. Nello specifico di parla di ambiente e commercio. In particolare da notare 60 multe per rifiuti esposti in modo ...