(Di lunedì 13 maggio 2024) Chi sono i calciatori più16 nazionali che prenderanno parte al torneo olimpico di calcio, previsto in occasione...

Festa dello Sport 2024 al Porto Antico con tante novità e una super edizione dell'Olimpiade delle Scuole - Festa dello Sport 2024 al Porto Antico con tante novità e una super edizione dell'Olimpiade delle Scuole - Si avvicina la Festa dello Sport: ritorna dal 24 al 26 maggio, al Porto Antico di Genova, l’evento che promuove lo sport e i suoi valori fondamentali. Un mix di attività ed eventi che hanno coinvolto ...

Olimpiadi, i più preziosi delle 16 qualificate a Parigi 2024: due giocano in Serie A - olimpiadi, i più preziosi delle 16 qualificate a Parigi 2024: due giocano in Serie A - Chi sono i calciatori più preziosi delle 16 nazionali che prenderanno parte al torneo olimpico di calcio, previsto in occasione delle olimpiadi di Parigi ad agosto.

Judo, il Giappone brilla ad Astana. Dicko inarrestabile - Judo, il Giappone brilla ad Astana. Dicko inarrestabile - Gli atleti giapponesi escono a testa alta dal Grand Slam di Astana. La francese Romane Dicko si conferma la judoka da battere nella sua categoria ...