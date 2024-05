Il sogno olimpico delle azzurre del volley parte da Antalya

Lotta - svanisce il sogno olimpico anche per Aron Caneva e Benjamin Konrad Honis L’Italia chiude il torneo di qualificazione olimpica su base mondiale di Lotta con un solo pass non nominale, quello di Aurora Russo nei -57 kg della femminile: nell’ultima giornata della manifestazione in corso ad Istanbul, in Turchia, dedicata a ...

LIVE Lotta - Preolimpico 2024 in DIRETTA : AURORA RUSSO VOLA A PARIGI! Sfuma il sogno olimpico di Liuzzi - Chamizo e Conyedo CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50: Prova inattesa dell’a giovane azzurra che ha superato tanti ostacoli ed è riuscita a portare l’Italia ai Giochi olimpici. Rischiavamo uno storico zero che non ci sarà 21.49: Protesta plateale dei ...