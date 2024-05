Ferrara | Inter e Napoli - fatto il vuoto! Juventu - altro che vantaggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 14 maggio 2024) L’, così come ilun anno fa, ha vinto con largo margine la Serie A. L’ex difensore, in studio nella puntata di stasera di Super Tele su DAZN, mostra cosa invece stia mancando allas. IL DISTACCO – L’sta chiudendo la Serie A con un nettissimoin classifica sulla seconda. Che, ormai senza più possibilità di stravolgimenti, sarà il Milan. Lo stesso l’avevanel 2022-2023 il, con un’altra costante: las molto staccata. Un qualcosa che Cironon sembra particolarmente gradire, lui che ha avuto un lungo trascorso in bianconero da giocatore prima e allenatore poi. Le parole disul divario fra, ...