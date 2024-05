WTA Roma - Swiatek e Gauff avant - Azarenka sorprende Sakka -i, show Svitolina-Sabalenka!

(Di martedì 14 maggio 2024) Giornata di ottavi di finale del WTA 1000 di. Il tabellone si è allineato ai quarti di finale in un’altra giornata intensa che ha visto alcuni match interessanti e tirati, mentre altri a senso unico. Viaggia ancora la numero 1 del mondo Igache ha sconfitto con lo score di 7-5, 6-3 Angelique Kerber. La tedesca ha giocato un match di alto livello, rimanendo per gran parte del tempo attaccata alla polacca che è stata più cinica nei momenti decisivi. Domani sarà sfida a Madison Keys a una settimana di distanza dalla semifinale di Madrid. L’americana ha superato con un netto 6-2, 6-1 Sorana Cirstea, confermando la sua forma recente. Il big match del giorno vedeva coinvolte Cocoe Paula Badosa. L’allieva di Brad Gilbert è uscita alla distanza e ha vinto con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-1, mostrando soprattutto la sua ...

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Empoli e Lazio : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Lazio Empoli si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SEGUI QUI LA DIRETTA E CRONACA LIVE DI ...

Il campione di Madrid cede a Muller, il danese a Baez. Daniil soffre con Medjedovic. Ok Tsitsipas e De Minaur - Il campione di Madrid cede a Muller, il danese a Baez. Daniil soffre con Medjedovic. Ok Tsitsipas e De Minaur - Gli Internazionali Bnl di roma perdono altri due grandi protagonisti, Andrey Rublev e Holger Rune, e stavano rischiando di perderne un terzo, il campione in carica Daniil Medvedev, che si è salvato so ...

Roma, incubo big: rendimento pessimo contro le prime 5 in classifica - roma, incubo big: rendimento pessimo contro le prime 5 in classifica - roma, pochi punti contro le big: il dato Il 2-1 patito a Bergamo per mano dell'Atalanta ha confermato il trend per i giallorossi. E ha rafforzato una statistica poco invidiabile: la roma ha ottenuto a ...

La Juventus si riscatta: bella vittoria con la Roma nel segno di Cantore | Highlights - La Juventus si riscatta: bella vittoria con la roma nel segno di Cantore | Highlights - Juventus che la prossima settimana concluderà la sua stagione a Sassuolo, contro una squadra che ha conquistato la quarta posizione assoluta, mentre la roma giocherà a Firenze la prima delle due sfide ...