Gaza - Usa | Nessun genocidio Ma Casa Bianca boccia piani Israele

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 14 maggio 2024) (Adnkronos) – Gli Usa credono che "possa e debba fare di più per proteggere la vita di civili innocenti", ma non credono "che quello che sta succedendo asia un". Così il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, durante un briefing in cui ha ricostruito per punti la posizione dell'amministrazione Biden