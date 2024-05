Pio Esposito - ecco il regalo allo Spezia La cifra per l’Inter

FOTO – Esposito festeggia ancora : «Salvezza Spezia! Mai mollare» Francesco Pio Esposto è stato tra i protagonisti in assoluto di Spezia-Venezia, rovinando di fatto i sogni promozioni degli ospiti, agevolando invece quelli del Como. Dopo la partita il giovane attaccante in prestito dall’Inter ha festeggiato la ...

Lo Spezia pareggia a Brescia - piccolo spezzone per Esposito dell’Inter Lo Spezia pareggia sul campo del Brescia per 0-0. Buon risultato per la squadra di D’Angelo, che lotta per non retrocedere in Serie C. Per Francesco Pio Esposito breve spezzone. spezzone ? Il Brescia perde la chance di portarsi a meno tre dal ...