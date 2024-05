Pagelle Isola dei Famosi 13 maggio | domina il trash - Bruganelli e Maltese imbarazzanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Ecco ledell'ottava puntata dell'dei, quella andata in onda lunedì 13. La prossima puntata del surviving show condotto da Vladimir Luxuria non andrà in onda lunedì 20, ma è programmata per domenica 19. Sonia: voto Armigera. Rosanna Lodi dice idiozie? Può essere. Certo è che un'opinionista non dovrebbe scagliarsi contro una concorrente per difenderne a spada tratta un'altra, guardacaso sua amica. Mi coglie un leggerissimo dubbio: ma un pelo di confitto di interessi non lo riscontriamo? Imbarazzo totale. Vladimir Luxuria: voto Eh ma allora non si capisce. "Samuel e Tania sono due persone che si amano, ripeto che si amano". Perfetto, Vladi, però se devi esprimere il tuo parere sui concorrenti allora fai l'opinionista e non la conduttrice. ...