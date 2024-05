Ucraina, il piano del Cremlino per Mariupol: sarà una località balneare - Ucraina, il piano del cremlino per Mariupol: sarà una località balneare - (Adnkronos) - Da 'città martire' a località turistica. E' il piano messo a punto dal cremlino per Mariupol, la città dell'Ucraina meridionale quasi completamente distrutta dai bombardamenti e caduta n ...

Kharkiv, l'assalto russo e l'assenza della prima linea di difesa ucraina. Belgorod e la zona cuscinetto, cosa sappiamo - Kharkiv, l'assalto russo e l'assenza della prima linea di difesa ucraina. Belgorod e la zona cuscinetto, cosa sappiamo - La resistenza ucraina è in affanno di fronte alla nuova offensiva russa nel nord di Kharkiv, dove le truppe di Mosca guadagnano terreno attaccando senza sosta lungo tutta la frontiera.

La Russia avanza in Ucraina: attacchi su tutto il fronte - La Russia avanza in Ucraina: attacchi su tutto il fronte - La periferia di Vovchansk è in mano russa, evacuate oltre 4 mila persone dalla zona di confine: la Russia penetra ancora nel Kharkiv ...