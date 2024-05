Il Napoli è in vantaggio per Gudmundsson - c’è da battere la concorrenza della Juve

(Di martedì 14 maggio 2024) Arrivano conferme su un contratto trae Genoa per parlare del futuro di Albert, talento islandese che ha meravigliato la Serie A a suon di gol, Assist e grandi giocate. Ilvuole bruciare laIlha accelerato le manovre per cercare dila forteper il fantasista Islandese. L'articolo Teleclubitalia.

Albert Gudmundsson è nuovamente finito nel mirino di mercato del Napoli . Intervistato sul futuro, l’attaccante islandese non ha lasciato dubbi. La straziante stagione del Napoli sta per volgere al termine, con gli ormai ex Campioni d’Italia pronti ...

Albert Gudmundsson può seriamente diventare più di una suggestione in casa Napoli : l’ ultim’ora di Di Marzio . Albert Gudmundsson sta per concludere la sua terza stagione con la maglia del Genoa che potrebbe risultare essere anche l’ultima. ...

Napoli, si prova ad anticipare la concorrenza per Gudmundsson - napoli, si prova ad anticipare la concorrenza per gudmundsson - Il napoli ha fatto un sondaggio col Genoa per Albert gudmundsson ed è al momento la squadra italiana più avanti. Il tentativo è quello di anticpare la concorrenza.

Sky - Contatti già avviati con Gudmundsson: il Napoli è in vantaggio sulla concorrenza - Sky - Contatti già avviati con gudmundsson: il napoli è in vantaggio sulla concorrenza - Il napoli ha già avuto contatti con il Genoa per Albert gudmundsson e si sta muovendo per anticipare la concorrenza degli altri club italiani ...

SKY - Il Napoli punta Gudmundsson. Partenopei in prima fila in Italia - SKY - Il napoli punta gudmundsson. Partenopei in prima fila in Italia - Il napoli ha fatto un sondaggio col Genoa per Albert gudmundsson ed è al momento la squadra italiana più avanti.