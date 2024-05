Joe Bastianich si ritira dall’Isola dei famosi | il motivo che l’ha costretto ad abbandonare

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 14 maggio 2024) Joeannuncia il ritirodei: lo chef lascia il gioco per motivi di salute L’Isola deiperde Joe. Lo chef e imprenditore è approdato a sorpresa nella Palapa e ha annunciato a tutti il ritiro da reality a causa di motivi di salute. Già ad inizio puntata Joe non figurava tra i concorrenti di puntata ed Elenoire Casalegno ha poi accolto in Palapa, che ha annunciato di fatto il suo ritiro dal gioco.è statoal ritiro per alcune questioni di salute che gli impediscono di proseguire il percorso nel programma. LEGGI ANCHE: Diretta Isola dei, cosa è accaduto nell’ottava puntata “E’ una situazione un po’ difficile per me. Ho dovuto fare degli accertamenti. Avete ...