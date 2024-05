I programmi in tv oggi - 14 maggio 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 14 maggio 2024) Su Rai Uno Il clandestino, su Canale 5 Il Volo in concerto. Guida aiTv della serata del 14Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 14? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Travaglia è infiltrato nella sicurezza per seguire un uomo d’affari, sospettato di finanziare una cellula terroristica a cui pare appartenesse Khadija. Il caso potrebbe far luce sulla donna. Su Rai Due dalle 21.20 Un’estate in Provenza. Un burbero nonno e tre nipoti adolescenti: uno scontro-incontro generazionale sullo sfondo di una calda estate in Provenza. Su ...