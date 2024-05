Gudmundsson al Napoli - tutto vero | ultim’ora da Di Marzio

(Di martedì 14 maggio 2024) Albertpuò seriamente diventare più di una suggestione in casa: l’di Di. Albertsta per concludere la sua terza stagione con la maglia del Genoa che potrebbe risultare essere anche l’ultima. Sull’islandese, infatti, ci sono gli occhi di tanti club d’Europa, anche molto importanti. Il calciatore ha siglato 14 reti in 33 presenze in questo campionato: una vera e propria dimostrazione della sua crescita esponenziale negli anni. A seguito della tranquilla salvezza con il Grifone, l’ex Az Alkmaar ha potuto giocare con più leggerezza ed ha dimostrato di essere un ottimo bomber di razza. Gli azzurri sono pronti ad intavolare più trattative per poi delineare il profilo migliore su cui investire. La dirigenza ha chiesto delle informazioni e secondo quanto ...

Corriere dello Sport – Gudmundsson , non solo Inter : si inserisce anche il Napoli L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’ Inter esse del Napoli per Albert … L'articolo Gudmundsson , non solo Inter : si inserisce anche il Napoli ...

Albert Gudmundsson è nuovamente finito nel mirino di mercato del Napoli . Intervistato sul futuro, l’attaccante islandese non ha lasciato dubbi. La straziante stagione del Napoli sta per volgere al termine, con gli ormai ex Campioni d’Italia pronti ...

Dazn - Gasperini verso la permanenza a Bergamo: si lavora su Conte (che non è in contatto col Milan) - Dazn - Gasperini verso la permanenza a Bergamo: si lavora su Conte (che non è in contatto col Milan) - Orazio Accomando, giornalista di Dazn, ha rivelato gli ultimi movimento per quanto riguarda le panchine di Serie A tra cui quella del napoli. Gian Piero Gasperini, uno dei principali obiettivi degli ...

Napoli, si prova ad anticipare la concorrenza per Gudmundsson - napoli, si prova ad anticipare la concorrenza per gudmundsson - Il napoli ha fatto un sondaggio col Genoa per Albert gudmundsson ed è al momento la squadra italiana più avanti. Il tentativo è quello di anticpare la concorrenza.

Sky - Contatti già avviati con Gudmundsson: il Napoli è in vantaggio sulla concorrenza - Sky - Contatti già avviati con gudmundsson: il napoli è in vantaggio sulla concorrenza - Il napoli ha già avuto contatti con il Genoa per Albert gudmundsson e si sta muovendo per anticipare la concorrenza degli altri club italiani ...