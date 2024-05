Ucraina, il piano del Cremlino per Mariupol: sarà una località balneare - Ucraina, il piano del cremlino per Mariupol: sarà una località balneare - Spuntano in città 'gli appartamenti di Putin', prezzi in aumento e la scommessa: il luogo simbolo dell'assedio dell'Azovstal 'tra 10 anni' diventerà meta per le vacanze ...

La Russia avanza in Ucraina: attacchi su tutto il fronte - La Russia avanza in Ucraina: attacchi su tutto il fronte - La periferia di Vovchansk è in mano russa, evacuate oltre 4 mila persone dalla zona di confine: la Russia penetra ancora nel Kharkiv ...

Cremlino, l'Ucraina va verso il collasso totale - cremlino, l'Ucraina va verso il collasso totale - I Paesi occidentali alimentano deliberatamente la tensione perché vedono il pericolo di un collasso totale per l'Ucraina. (ANSA) ...