Anziani coniugi malati, 'stanza matrimoniale' in ospedale (Di martedì 19 ottobre 2021) Nell'ospedale Lastaria di Lucera (Foggia) i medici hanno fatto uno strappo alle regole e hanno creato una sorta di stanza matrimoniale per due coniugi, 84 anni la moglie e 91 il marito, che hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Nell'Lastaria di Lucera (Foggia) i medici hanno fatto uno strappo alle regole e hanno creato una sorta diper due, 84 anni la moglie e 91 il marito, che hanno ...

Advertising

MutiLeonilde : RT @TwittaLibro: Sono i giorni del Covid. Per la prima volta nei loro ottant'anni suonati, i Vecchietti del BarLume si sentono tali. Sono i… - TwittaLibro : Sono i giorni del Covid. Per la prima volta nei loro ottant'anni suonati, i Vecchietti del BarLume si sentono tali.… - infoitinterno : Montesilvano, anziani coniugi morti in un appartamento: è omicidio-suicidio - giubar01 : @marcogemy @Montecitorio @PTridico @INPS_it @Cesare_Damiano @CD_lavoro @RominaMura Donna lavorando rinuncia a possi… - angeloSica1965 : Gioia Tauro, in casa 1,5 milioni di euro in contanti: denunciati anziani coniugi. Quando si dice investire nel matt… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziani coniugi Anziani coniugi malati, 'stanza matrimoniale' in ospedale I due anziani coniugi, entrambi malati, non hanno figli ma solo nipoti - fa sapere l'azienda ospedaliera - e sono stati sistemati in una stanza interna alla struttura ma più decentrata. Visto il ...

Viadana, bando alloggi per anziani nella casa - albergo ... anziani o coppie di anziani (sposati o di fatto conviventi in risultanza anagrafica) parzialmente ... I richiedenti devono, al momento della domanda, aver compiuto i 65 anni (in caso di coniugi o ...

Anziani coniugi malati, 'stanza matrimoniale' in ospedale - Cronaca Agenzia ANSA Stanza «matrimoniale» in ospedale per due coniugi di 84 e 91 anni Nell’ospedale Lastaria di Lucera (Foggia) i medici hanno fatto uno strappo alle regole e hanno creato una sorta di stanza matrimoniale per due coniugi, 84 anni la moglie e 91 il marito, che hanno espr ...

Anziani coniugi malati, 'stanza matrimoniale' in ospedale Nell'ospedale Lastaria di Lucera (Foggia) i medici hanno fatto uno strappo alle regole e hanno creato una sorta di stanza matrimoniale per due coniugi, 84 anni la moglie e 91 il marito, che hanno espr ...

I due, entrambi malati, non hanno figli ma solo nipoti - fa sapere l'azienda ospedaliera - e sono stati sistemati in una stanza interna alla struttura ma più decentrata. Visto il ......o coppie di(sposati o di fatto conviventi in risultanza anagrafica) parzialmente ... I richiedenti devono, al momento della domanda, aver compiuto i 65 anni (in caso dio ...Nell’ospedale Lastaria di Lucera (Foggia) i medici hanno fatto uno strappo alle regole e hanno creato una sorta di stanza matrimoniale per due coniugi, 84 anni la moglie e 91 il marito, che hanno espr ...Nell'ospedale Lastaria di Lucera (Foggia) i medici hanno fatto uno strappo alle regole e hanno creato una sorta di stanza matrimoniale per due coniugi, 84 anni la moglie e 91 il marito, che hanno espr ...