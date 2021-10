“Strappare lungo i bordi”, Zerocalcare alla Festa del Cinema di Roma (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella cornice festivaliana della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, sul Red Carpet è il turno di Zerocalcare, all’anagrafe Michele Rech, all’esordio con la sua prima serie animata. Strappare lungo i bordi, che il fumettista ha scritto e diretto si compone di sei episodi da circa 15 minuti ciascuno. Oggi sono stati proiettati in esclusiva per il pubblico della kermesse i primi due. L’intera serie debutterà su Netflix il 17 novembre prossimo. Zerocalcare rimane nella sua dimensione, ma, invece di leggere il suo universo, questa volta lo vediamo e lo ascoltiamo. I suoi fumetti prendono dinamicità e la narrativa si anima con Sarah, Secco, e la sua pungente e cinica coscienza; ovvero l’Armadillo doppiato da Valerio Mastrandrea. “Lui incarna ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella cornice festivaliana della sedicesima edizione delladeldi, sul Red Carpet è il turno di, all’anagrafe Michele Rech, all’esordio con la sua prima serie animata., che il fumettista ha scritto e diretto si compone di sei episodi da circa 15 minuti ciascuno. Oggi sono stati proiettati in esclusiva per il pubblico della kermesse i primi due. L’intera serie debutterà su Netflix il 17 novembre prossimo.rimane nella sua dimensione, ma, invece di leggere il suo universo, questa volta lo vediamo e lo ascoltiamo. I suoi fumetti prendono dinamicità e la narrativa si anima con Sarah, Secco, e la sua pungente e cinica coscienza; ovvero l’Armadillo doppiato da Valerio Mastrandrea. “Lui incarna ...

