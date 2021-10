Spagna: Eta, separatisti baschi riconoscono 'dolore' vittime (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il dolore patito dalle vittime dell'Eta "non sarebbe mai dovuto esistere" e la violenza dell'organizzazione terroristica basca "non può essere considerata accettabile per nessuno". Sono parole usate ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilpatito dalledell'Eta "non sarebbe mai dovuto esistere" e la violenza dell'organizzazione terroristica basca "non può essere considerata accettabile per nessuno". Sono parole usate ...

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Eta Spagna: Eta, separatisti baschi riconoscono 'dolore' vittime L'Eta ha provocato in Spagna oltre 850 morti in circa cinque decenni di attività terroristica. Le parole di Otegi sono state accolte positivamente da esponenti dei partiti di centro - sinistra al ...

Spagna: Eta, separatisti baschi riconoscono 'dolore' vittime

