Roma | Abraham | «Sconfitta dura da accettare»

"Questa è dura da accettare. Impariamo e miglioriamo": è questo il commento di Tammy Abraham alla partita persa della Roma contro la Juventus per 1-0. Il numero 9 inglese è riuscito a scendere in campo da titolare in extremis nonostante il problema alla caviglia rimediato in Nazionale ed è stato protagonista di una buona gara, segnando la rete che non è stata convalidata, quando Orsato ha interrotto il gioco per assegnare il calcio di rigore. Abraham avrebbe voluto tirare dal dischetto ma alla fine è stato Veretout a farlo, sbagliando il pari: come detto da Mourinho nel post partita, in squadra esiste una gerarchia.

