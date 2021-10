Nuova proposta per il Samsung Galaxy S22 Ultra con sensori camera a goccia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sulla bocca di tutti c’è il prossimo design della fotocamera del Samsung Galaxy S22 Ultra, naturalmente almeno per chi è appassionato di smartphone di fascia alta e punta al prossimo lancio hardware. Da tempo si è certi che il produttore sudcoreano rivedrà completamente l’aspetto dei sensori (5 a bordo dell’ammiraglia). Si è parlato, nelle scorse settimane, di un alloggiamento a forma di lettera “P” o in alternativa di due di orientamento verticale accostati. La proposta odierna nel concept 3D del canale YouTube Technizo (con la collaborazione del sito LetsGoDigital) va in tutt’altra direzione. Come visibile nella foto in apertura articolo e anche nel video al termine di questo approfondimento, i 5 sensori del prossimo Samsung ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sulla bocca di tutti c’è il prossimo design della fotodelS22, naturalmente almeno per chi è appassionato di smartphone di fascia alta e punta al prossimo lancio hardware. Da tempo si è certi che il produttore sudcoreano rivedrà completamente l’aspetto dei(5 a bordo dell’ammiraglia). Si è parlato, nelle scorse settimane, di un alloggiamento a forma di lettera “P” o in alternativa di due di orientamento verticale accostati. Laodierna nel concept 3D del canale YouTube Technizo (con la collaborazione del sito LetsGoDigital) va in tutt’altra direzione. Come visibile nella foto in apertura articolo e anche nel video al termine di questo approfondimento, i 5del prossimo...

