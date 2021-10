Fan di Frozen a raccolta | arrivano i Racconti di Olaf su Disney Plus

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tra poco meno di un mese i fan die ditorneranno a vedere i loro personaggi preferiti in una serie di cortometraggi in cui il pupazzo di neve racconta a modo suo le storie dei classici, su+ torna(Adobe Stock)Il 12 novembre infatti sulla piattaforma streaming+ arriverà una serie di cortometraggi con protagonista, che racconterà a modo suo dei classici dellaAnimation come La Sirenetta, Oceania, Il Re Leone, Aladdin, Rapunzel e altri. Il titolo della serie sarà “Idi” ed il giorno del debutto coincide con il+ Day, una festa a livello mondiale in cui tutte le branch di The Walt ...