Elezioni a Varese | Galimberti dopo la vittoria al Fatto it | ‘Dal centrodestra solo slogan’ Bianchi | ‘Fdi assente? I cittadini votano i candidati sindaci’

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Abbiamo costruito una coalizione civica, parlando dei temi della città. Ilinvece ha cavalcato una narrazione secondo la quale ci sarebbe stato un ritorno della Lega al governo, visto che è stata la prima città capoluogo di provincia conquistata dal Carroccio. Ma ivaresini, conoscendo bene la Lega, non ci sono cascati”. Sono le parole del confermato sindaco di, Davide, ospite, in direttala, de ilQuotidiano.it. “Ha pesato lo scarso appoggio di Fratelli d’Italia durante la campagna elettorale? Non credo, alla fine le personesindaci”, è stato il commento dello sfidante, il leghista Matteo. Che sull’assenza in città di Giorgia Meloni ...