E’ morto Angelo Licheri | l’uomo che si calò nel pozzo per provare a salvare Alfredino

Advertising

TgLa7 : E' morto Angelo Licheri, tento' di salvare Alfredino - fanpage : È morto Angelo Licheri - repubblica : E' morto Angelo Licheri, l'eroe di Vermicino: nel giugno 1981 tento' di salvare Alfredino Rampi - Virus1979C : È morto Angelo Licheri, tentò di salvare Alfredino. Disse: «Sono piccolo, fatemi scendere nel pozzo». -

Ultime Notizie dalla rete : morto Angelo

oggiLicheri, l'uomo che nel 1981 tentò di calarsi nel pozzo a Vermicino per salvare Alfredino Rampi. Licheri, 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno (Roma). Leggi anche > ...Licheri èstanotte nella casa di riposo San Giuseppe di Nettuno. Ribattezzato come 'l'uomo ragno' è stato colui che quarant'anni fa si è calato nel pozzo di Vermicino nel tentativo di ...Addio ad Angelo Licheri , l'uomo che nel 1981 cercò di salvare Alfredino Rampi , il bambino caduto e poi morto nel pozzo ...Dispiacere e tristezza per la morte dell' uomo che con un gesto eroico provò a salvare la vita di un bambino, non riuscendoci per le molteplici avversità. È morto Angelo Licheri, l’uomo che si calò ne ...