Andrea Scanzi dedica L’affondo a Di Battista: “Che tipo di futuro politico potrebbe avere?” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Torna l’appuntamento con L’affondo – la rubrica in modalità video-selfie disponibile su TvLoft tutti i martedì a partire dalle 8 – che, questa settimana, Andrea Scanzi dedica all’ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Il giorno dopo i ballottaggi alle elezioni amministrative, che hanno fatto segnare un nuovo record di astensionismo, Scanzi spiega come proprio l’ex grillino “potrebbe avere un futuro politico”, creando un nuovo terzo polo o, ancora di più, diventando “la coscienza critica del M5S”. ‘L’affondo’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, disponibile online tutti i martedì dalle otto. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Torna l’appuntamento con– la rubrica in modalità video-selfie disponibile su TvLoft tutti i martedì a partire dalle 8 – che, questa settimana,all’ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di. Il giorno dopo i ballottaggi alle elezioni amministrative, che hanno fatto segnare un nuovo record di astensionismo,spiega come proprio l’ex grillino “un”, creando un nuovo terzo polo o, ancora di più, diventando “la coscienza critica del M5S”. ‘’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, disponibile online tutti i martedì dalle otto. L'articolo proviene da Il Fatto ...

