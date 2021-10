Uomini e Donne, l’amara confessione di Joele: “Sono stati duri” (Di domenica 17 ottobre 2021) Joele Milan, dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne, ha rotto il silenzio e raccontato la sua verità sui social. Ecco che cosa ha detto. Nelle puntate scorse di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 17 ottobre 2021)Milan, dopo essere stato cacciato da, ha rotto il silenzio e raccontato la sua verità sui social. Ecco che cosa ha detto. Nelle puntate scorse di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - marattin : Se la (assurda) polemica è che @elenabonetti ha nominato solo le donne (perché quello in quel momento le era stato… - trash_italiano : Ilaria che magari sperava di diventare la nuova GDL e invece per sempre nei risultati di ricerca su Google alla voc… - 868aeaa3ea204b8 : RT @Enrico_Arata: @CalaminiciM Ragazzi, facciamola semplice: ci sono incapaci uomini e incapaci donne. Se si può dire ad un uomo ma non ad… - CauSerafina : 800 bus gratuiti a spese dei ricchi sindacati, come sempre, una gita a Roma per cambiare aria, con tutto il governo… -