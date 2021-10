Le polaroid inedite di Marco Glaviano per la prima volta in Italia

Leggi su panorama

(Di domenica 17 ottobre 2021) A life of photoshoots è il racconto moda per immagini del fotografoper laincon le immagini icona e alcuneesposte presso Galleria Deodato Arte, in Via Nerino 2 a Milano. Come spiega l'artista: «Lesono testimonianze di un'immagine non modificata. Oggi chi vede una foto di una bella donna ha una immagine di Photoshop, mentre uno scatto con unanon mente. Sta tornando sempre più di moda ritrarre così; tantissimi fotografi scelgono di immortalare l'attimo con unaperché libera dal pregiudizio per cui è tutto finto, acquisendo una valenza di documento vero».nel corso della sua lunga e ...