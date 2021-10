Roma blindata per la manifestazione dei sindacati: schierati migliaia di agenti. 'Rischio infiltrati No Green pass' (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma blindata per la manifestazione dei sindacati prevista oggi pomeriggio, e per la partita Lazio - Inter delle 18: gli agenti schierati sono migliaia. I sindacati hanno organizzato un corteo fino a ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021)per ladeiprevista oggi pomeriggio, e per la partita Lazio - Inter delle 18: glisono. Ihanno organizzato un corteo fino a ...

