Avellino | tegola Maniero | l’attaccante si ferma in allenamento

(Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoin casaalla vigilia del match con la Fidelis Andria, Piero Braglia perde Riccardo. Nel corso dell’di rifiniturasi èto per aver accusato un fastidio al flessore destro. Le sue condizioni verranno monitorate e successivamente praticherà esami strumentali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

