Napoli, lavori sulla rete idrica nella notte: problemi a Fuorigrotta e Bagnoli

L'Abc ieri ha comunicato dei lavori sulla rete indrica tra Fuorigrotta e Bagnoli. Questa mattina acqua marrone dai rubinetti dei residenti.

nella notte l'Abc ha effettuato alcuni lavori sulla rete idrica di Napoli, che ha interessato i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli. Dopo aver ripristinato il servizio, i residenti della periferia occidentale di Napoli hanno lamentato non solo l'interruzione del servizio per tutta la notte, ma anche i disagi che sono ...

