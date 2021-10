Giorgio Parisi, chi è e perché ha vinto il Premio Nobel (Di venerdì 15 ottobre 2021) Carriera e curiosità sul fisico : la sua storia incredibile. Dopo trentasette anni il Premio Nobel scientifico torna a un italiano che ha svolto prevalentemente la sua attività nel nostro paese, Giorgio Parisi. Il docente condivide il merito con il giapponese Syukuro Manabe e il tedesco Klaus Hasselmann. (screenshot video)Parisi come tutti grandi ricercatori ha studiato e insegnato all’estero ma è alla Sapienza di Roma e presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) dove ha lavorato di più. Attualmente è vicepresidente dell’Accademia dei Lincei dopo che ha ricoperto la carica di presidente. L’ultimo Nobel a un ricercatore nato in Italia è del 2007 quando fu assegnato a Mario Capecchi, attivo negli Stati Uniti. Prima di Parisi il ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Carriera e curiosità sul fisico : la sua storia incredibile. Dopo trentasette anni ilscientifico torna a un italiano che ha svolto prevalentemente la sua attività nel nostro paese,. Il docente condivide il merito con il giapponese Syukuro Manabe e il tedesco Klaus Hasselmann. (screenshot video)come tutti grandi ricercatori ha studiato e insegnato all’estero ma è alla Sapienza di Roma e presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) dove ha lavorato di più. Attualmente è vicepresidente dell’Accademia dei Lincei dopo che ha ricoperto la carica di presidente. L’ultimoa un ricercatore nato in Italia è del 2007 quando fu assegnato a Mario Capecchi, attivo negli Stati Uniti. Prima diil ...

