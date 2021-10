Advertising

antonie85321896 : RT @ilmessaggeroit: Morto Viktor Bryukhanov, il direttore di Chernobyl: era a capo della centrale nucleare al momento del disastro https://… - grecale66 : RT @giornali_it: Morto Viktor Bryukhanov, il direttore di Chernobyl: era a capo della centrale nucleare al momento del disastro #14ottobre… - giornali_it : Morto Viktor Bryukhanov, il direttore di Chernobyl: era a capo della centrale nucleare al momento del disastro… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Morto Viktor Bryukhanov, il direttore di Chernobyl: era a capo della centrale nucleare al momento del disastro https://… - anesalete : RT @ilmessaggeroit: Morto Viktor Bryukhanov, il direttore di Chernobyl: era a capo della centrale nucleare al momento del disastro https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Viktor

Il Messaggero

Bryukhanov, direttore della centrale nucleare di Chernobyl, a capo dell'impianto nel momento del disastro e dei primi sforzi per contenerne le conseguenze, nel 1986, èall'età di 85 anni, ...Addio a : fu il direttore della di , a capo dell'impianto nel momento del disastro e dei primi sforzi per contenerne le conseguenze, nel 1986. Aveva 85 anni, lo ha reso noto la direzione stessa del ...Addio a Viktor Bryukhanov: fu il direttore della centrale nucleare di Chernobyl, a capo dell'impianto nel momento del disastro e dei primi sforzi per contenerne le conseguenze, nel ...Viktor Bryukhanov, direttore della centrale nucleare di Chernobyl, a capo dell’impianto nel momento del disastro e dei primi sforzi per contenerne le conseguenze, nel 1986, è morto all’età di 85 anni, ...