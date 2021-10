"Perché siamo in una dittatura". Banche, la bomba di Savona contro l'Europa: fino a dove si spinge l'ex ministro (Di martedì 12 ottobre 2021) Paolo Savona fa ancora parlare. Il numero uno della Consob afferma che viviamo in un'epoca "di dittatura". Lo dimostrano a suo dire le vicissitudini della Popolare di Sondrio. Il contenuto del suo messaggio richiesto dal Comitato per l'autonomia e l'indipendenza della Bps doveva rimanere privato, ma così non è stato. Il parere è infatti finito sul sito del Comitato e ha creato malumore nell'Autorità. Le iniziative condotte dalla Bps per mantenere l'autonomia, una di queste è il voto maggiorato (in grado di rafforzare il peso degli attuali azionisti), sono più che legittime per Savona che però avanza qualche dubbio. "Temo che sarà il sasso nello stagno Perché è la manifestazione del fatto, contro cui ci battiamo da decenni, che l'essere umano e le sue istituzioni intermedie ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Paolofa ancora parlare. Il numero uno della Consob afferma che viviamo in un'epoca "di". Lo dimostrano a suo dire le vicissitudini della Popolare di Sondrio. Il contenuto del suo messaggio richiesto dal Comitato per l'autonomia e l'indipendenza della Bpsva rimanere privato, ma così non è stato. Il parere è infatti finito sul sito del Comitato e ha creato malumore nell'Autorità. Le iniziative condotte dalla Bps per mantenere l'autonomia, una di queste è il voto maggiorato (in grado di rafforzare il peso degli attuali azionisti), sono più che legittime perche però avanza qualche dubbio. "Temo che sarà il sasso nello stagnoè la manifestazione del fatto,cui ci battiamo da decenni, che l'essere umano e le sue istituzioni intermedie ...

