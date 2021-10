Israele, scoperto un complesso vinicolo bizantino di 1.500 anni fa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un complesso vinicolo di 1.500 anni fa che si ritiene essere stato il più grande del mondo all'epoca, è stato scoperto in Israele. Lo riporta la Bbc. Cinque presse sono state dissotterrate nell'enorme cantina di epoca bizantina a Yavne, a Sud di Tel Aviv. Si stima che il complesso un tempo abbia prodotto due milioni di litri di vino all'anno che veniva poi esportato in tutto il Mediterraneo.Gli archeologi che hanno scoperto il sito a Sud di Tel Aviv hanno detto di essere rimasti sorpresi dalle sue dimensioni. Sono stati trovati cinque torchi per il vino distribuiti su un chilometro quadrato, magazzini per l'invecchiamento e l'imbottigliamento e forni per la cottura delle giare usate per conservarlo.Il prodotto finale era conosciuto come vino di Gaza e Ashkelon, come i ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Undi 1.500fa che si ritiene essere stato il più grande del mondo all'epoca, è statoin. Lo riporta la Bbc. Cinque presse sono state dissotterrate nell'enorme cantina di epoca bizantina a Yavne, a Sud di Tel Aviv. Si stima che ilun tempo abbia prodotto due milioni di litri di vino all'anno che veniva poi esportato in tutto il Mediterraneo.Gli archeologi che hannoil sito a Sud di Tel Aviv hanno detto di essere rimasti sorpresi dalle sue dimensioni. Sono stati trovati cinque torchi per il vino distribuiti su un chilometro quadrato, magazzini per l'invecchiamento e l'imbottigliamento e forni per la cottura delle giare usate per conservarlo.Il prodotto finale era conosciuto come vino di Gaza e Ashkelon, come i ...

