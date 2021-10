Inter, proposto Kessie: no dai nerazzurri, ingaggio troppo alto (Di martedì 12 ottobre 2021) Franck Kessie proposto all’Inter Dopo Donnarumma e Calhanoglu, il Milan rischia di perdere a zero anche Franck Kessie il cui contratto con il club rossonero scadrà a fine giugno. Tra i tanti club a cui è stato proposto il calciatore ivoriano c’è anche l’Inter, che però al momento si è chiamata fuori dalla corsa. “Il Milan gli ha offerto oltre 6 milioni di euro, mentre lui ne chiede oltre 8 e c’è la fila delle big d’Europa per accontentarlo: in primo piano il Psg e il Liverpool. Con questi presupposti Marotta e Ausilio non appaiono intenzionati ad entrare nell’asta. L’agente Atangana si è fatto avanti per indurli in tentazione? Mah. È vero che nel 2019 ci fu una trattativa per portare il Presidente in nerazzurro, con la spinta di Antonio Conte”. “In quel caso la società di ... Leggi su intermagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Franckall’Dopo Donnarumma e Calhanoglu, il Milan rischia di perdere a zero anche Franckil cui contratto con il club rossonero scadrà a fine giugno. Tra i tanti club a cui è statoil calciatore ivoriano c’è anche l’, che però al momento si è chiamata fuori dalla corsa. “Il Milan gli ha offerto oltre 6 milioni di euro, mentre lui ne chiede oltre 8 e c’è la fila delle big d’Europa per accontentarlo: in primo piano il Psg e il Liverpool. Con questi presupposti Marotta e Ausilio non appaiono intenzionati ad entrare nell’asta. L’agente Atangana si è fatto avanti per indurli in tentazione? Mah. È vero che nel 2019 ci fu una trattativa per portare il Presidente in nerazzurro, con la spinta di Antonio Conte”. “In quel caso la società di ...

Advertising

hongjoo2652 : RT @it_inter: #Kessie proposto all'Inter, le pretese economiche però non si sposano con la politica nerazzurra di contenimento dei costi C… - it_inter : #Kessie proposto all'Inter, le pretese economiche però non si sposano con la politica nerazzurra di contenimento de… - MentalitNeroaz1 : L'agente di Kessiè (Atangana) ha proposto l'ivoriano all'Inter, ma le pretese economiche sono troppo alte e non si… - infoitsport : Kessié come Calhanoglu, iniziano le grandi manovre per l’addio al Milan: proposto all’Inter - ArmandaGelsomin : RT @FootballAndDre1: Secondo il Corriere della sera, Atangana, ag. di #Kessiè, ha proposto il giocatore all'#Inter. -