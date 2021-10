Una Vita, anticipazioni 12 ottobre: Ildefonso minacciato da suo nonno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una Vita, anticipazioni 12 ottobre: la puntata di domani sarà ricca di vicende. Siete ansiosi di conoscerle? Allora leggete questo articolo! Una Vita, anticipazioni 12 ottobre: il marchese de Los Pontones minaccia Ildefonso di diseredarlo Ildefonso riceve la visita di suo nonno, arrabbiatissimo perché il nipote non ha rivelato a Camino ciò che gli è successo in guerra e che avrebbe condizionato la loro Vita. Il marchese schiaffeggia il nipote davanti a sua moglie e minaccia addirittura di disconoscerlo, se non rimedierà. Il giovane ribadirà alla Pasamàr di amarla davvero, ma prenderà un’irrevocabile decisione: di che si tratta? Fabiana e Servante si fanno perdonare da Alodia e Casilda Fabiana e Servante ricuciono lo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una12: la puntata di domani sarà ricca di vicende. Siete ansiosi di conoscerle? Allora leggete questo articolo! Una12: il marchese de Los Pontones minacciadi diseredarloriceve la visita di suo, arrabbiatissimo perché il nipote non ha rivelato a Camino ciò che gli è successo in guerra e che avrebbe condizionato la loro. Il marchese schiaffeggia il nipote davanti a sua moglie e minaccia addirittura di disconoscerlo, se non rimedierà. Il giovane ribadirà alla Pasamàr di amarla davvero, ma prenderà un’irrevocabile decisione: di che si tratta? Fabiana e Servante si fanno perdonare da Alodia e Casilda Fabiana e Servante ricuciono lo ...

Advertising

silvia_sb_ : Comunque la si pensi, se non avessimo avuto schiere di tuttologi a diffondere teorie complottiste sui vaccini e sul… - fleinaudi : La lettura in chiave liberale di una fase politica che ha cambiato la nostra vita e la storia del Paese. Un sonoro… - Corriere : ?? Già un anno fa, a una manifestazione di no mask a Roma, dettò così la linea al movimento neo-fascista: «Questa ba… - 94JapanHrry : sto per fare una cosa cosa di cui mi pentirò a vita - tita_bondindin : RT @vincenzo5151: In una società sana e moderna, in un mondo evoluto il #ComingOutDay non avrebbe ragione di esistere. Siamo solo esseri u… -