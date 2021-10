Halloween: tutti vogliono i costumi ispirati a “Squid Game” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ora che incalza la Squid Game Mania, il mondo intero va a caccia del perfetto gadget da sfoggiare, soprattutto con l’arrivo di Halloween. I costumi ispirati alla serie TV coreana portata su Netflix vanno già a ruba. Dopo l’ossessione della tuta rossa in stile La casa di carta, ad Halloween 2021 potremmo vedere girare altre … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ora che incalza laMania, il mondo intero va a caccia del perfetto gadget da sfoggiare, soprattutto con l’arrivo di. Ialla serie TV coreana portata su Netflix vanno già a ruba. Dopo l’ossessione della tuta rossa in stile La casa di carta, ad2021 potremmo vedere girare altre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

nata_stanca : Ogni anno i costumi di halloween diventano sempre più comodi, quest'anno tutti in tuta. - 5secondsofzajn : Io e mia sorella abbiamo deciso che quando avremo casa libera nel fine settimana di Halloween faremo una maratona d… - LaLadra_blog : Speciale #Halloween al #CovodellaLadra! Ecco tutti gli appuntamenti che ci aspettano per una settimana #dabrivido!… - pensieridialice : No amo un amore come Il vostro Perfavore non augurarlo che poi ha Halloween facciamo tutti le renne di babbo natale - albumbianco_ : @drvnkonIove stranamente halloween non l'ho mai visto ahah zombieland e scream li adoro ?????? grazie mille, me li segno tutti ? -