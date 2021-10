Nasce il fronte anti Conte nel Movimento cinque stelle: Raggi capofila (Di sabato 9 ottobre 2021) Era parsa fin da subito più un discesa in campo che un’ammissione di sconfitta quella di Virginia Raggi. Le sue parole dopo il voto di Roma sono sembrate rivolte al Movimento cinque stelle prima che a chiunque altro. La leadership di Conte è arrivata (già) alla resa dei conti: in seno al Movimento i moti garibaldini hanno una consistenza fondata. “Sono l’unica che tiene testa a centrodestra e centrosinistra”, ha commentato la sindaca uscente di #Roma, Virginia #Raggi, nel corso di un incontro con la stampa al comitato elettorale https://t.co/lslaYw3Rr1 pic.twitter.com/M0JnclM18F — Sky tg24 (@SkyTG24) October 4, 2021 Sarà probabilmente Virginia Raggi, ultima movimentista rimasta nel Movimento, a guidare la frangia ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Era parsa fin da subito più un discesa in campo che un’ammissione di sconfitta quella di Virginia. Le sue parole dopo il voto di Roma sono sembrate rivolte alprima che a chiunque altro. La leadership diè arrivata (già) alla resa dei conti: in seno ali moti garibaldini hanno una consistenza fondata. “Sono l’unica che tiene testa a centrodestra e centrosinistra”, ha commentato la sindaca uscente di #Roma, Virginia #, nel corso di un incontro con la stampa al comitato elettorale https://t.co/lslaYw3Rr1 pic.twitter.com/M0JnclM18F — Sky tg24 (@SkyTG24) October 4, 2021 Sarà probabilmente Virginia, ultima movimentista rimasta nel, a guidare la frangia ...

Advertising

k11_kaori : l'ansia ormai è considerata una cosa negativa. ma in realtà nasce come un'emozione positiva che spinge a reagire di fronte ad un pericolo. - franco_dimuro : RT @dessere88: Questo comitato nasce perché a fronte dell’obbligo effettivo di vaccinarci, lo Stato ci ha abbandonato non appena sono comin… - Costanz00242134 : RT @dessere88: Questo comitato nasce perché a fronte dell’obbligo effettivo di vaccinarci, lo Stato ci ha abbandonato non appena sono comin… - Spenk78 : RT @dessere88: Questo comitato nasce perché a fronte dell’obbligo effettivo di vaccinarci, lo Stato ci ha abbandonato non appena sono comin… - isj135 : RT @dessere88: Questo comitato nasce perché a fronte dell’obbligo effettivo di vaccinarci, lo Stato ci ha abbandonato non appena sono comin… -