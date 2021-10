Highlights e gol Lettonia-Olanda 0-1, qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il VIDEO con gli Highlights ed i gol di Lettonia-Olanda 0-1, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. I ragazzi di Van Gaal approfittano anche del pareggio tra Turchia e Norvegia per prendersi il primo posto nel Gruppo G con 16 punti. Decide una rete al 19? del primo tempo di Klaassen, il più lesto di tutti a trafiggere il portiere di casa con una grande girata di destro su un calcio d’angolo ben battuto da Depay. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilcon glied i gol di0-1, sfida valida per leai prossimiin Qatar del. I ragazzi di Van Gaal approfittano anche del pareggio tra Turchia e Norvegia per prendersi il primo posto nel Gruppo G con 16 punti. Decide una rete al 19? del primo tempo di Klaassen, il più lesto di tutti a trafiggere il portiere di casa con una grande girata di destro su un calcio d’angolo ben battuto da Depay. SportFace.

