Cindy Crawford diventa nonna? Kaia Gerber mostra il pancione (Di venerdì 8 ottobre 2021) “E’ stato divertente”, scrive Kaia Gerber su Instagram, taggando il papà, Rande Gerber, in uno scatto che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Nella foto si vede la figlia di Cindy Crawford nel corso di una videochiamata con il padre. Fino a qui nulla di strano, considerando che la top model è sempre in giro per il mondo e che, probabilmente, i genitori li vede molto poco. Nell’immagine però una Kaia di profilo mostra con orgoglio il pancione. Shorts e pancione per Kaia Gerber Shorts lilla, maglietta bianca, cardigan colorato di Remain e, appunto, un ventre decisamente pronunciato: Kaia Gerber ha fatto proprio uno scherzo con i fiocchi al papà. Uno scherzo, sì, ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) “E’ stato divertente”, scrivesu Instagram, taggando il papà, Rande, in uno scatto che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Nella foto si vede la figlia dinel corso di una videochiamata con il padre. Fino a qui nulla di strano, considerando che la top model è sempre in giro per il mondo e che, probabilmente, i genitori li vede molto poco. Nell’immagine però unadi profilocon orgoglio il. Shorts eperShorts lilla, maglietta bianca, cardigan colorato di Remain e, appunto, un ventre decisamente pronunciato:ha fatto proprio uno scherzo con i fiocchi al papà. Uno scherzo, sì, ...

Ultime Notizie dalla rete : Cindy Crawford Meghan Markle news: moglie di Harry lancia il suo brand beauty ... società specializzata nel maketing del settore bellezza e che al momento gestisce tra gli altri i brand di Jlo e Cindy Crawford. A questi incontri avrebbe partecipato anche la mamma di Meghan, Doria.

La sorpresa di Meghan Markle: lancia una linea beauty? Meghan Markle, cosa bolle in pentole? La moglie di Harry potrebbe lanciare presto una linea beauty proprio come hanno fatto Jennifer Lopez, Cindy Crawford, Jessica Simpson o Heidi Klum. Secondo gli indizi raccolti dal Daily Mail e da The Sun , la duchessa di Sussex, considerata un'icona di bellezza e molto seguita per le sue scelte di ...

Cindy Crawford - a 55 anni - è la donna Savage X Fenty che tutti vorremmo essere Vogue Italia Royal Family, grande novità per Meghan Markle: lo farà a breve! Royal Family, grande novità per Meghan Markle: lo farà a breve! La duchessa del Sussex ha una bella iniziativa da lanciare ...

La (royal) news del giorno è che Meghan Markle starebbe per entrare a gamba tes(issim)a nel mondo beauty Insomma, la duchessa ha tutte le carte in regola per irrompere nel settore della bellezza. L'ultima in ordine di tempo che potrebbe 'cedere' a questa tendenza è nientemeno che la duchessa di Sussex, o ...

