Piazzapulita | anticipazioni 7 ottobre 2021

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 7, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati: nuovi aggiornamenti sulle conseguenze politiche e giudiziarie dell’inchiesta ‘Lobby Nera’ su Fratelli d’Italia a Milano, realizzata da Fanpage e trasmessa in esclusiva televisiva da; il voto alle elezioni amministrative; Roma e la sfida per il nuovo Sindaco.: ospiti 7Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Pier Luigi Bersani di Articolo Uno; il direttore di Fanpage Francesco Cancellato; l’imprenditore Guido Crosetto; Carlo Calenda e i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Antonio ...

