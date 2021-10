Ai ballottaggi la legalità deve diventare tema dirimente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Neiargomentola, quella che costruisce giustizia sociale e prosperità economica: giovani ed indecisi possono trovare la motivazione decisiva. Intendiamoci subito: lanon è un totem, il rispetto delle regole di per sé non è sufficiente a giustificare l’agire umano e in particolare l’agire politico. Fin troppo facile evocare le Leggi razziali fasciste come esempio di leggi ingiuste, ma anche oggi in democrazia ci sono condotte politiche ritenute penalmente irrilevanti che hanno però assunto un grave disvalore morale, tanto da poter essere definiti dei crimini (come per esempio impedire per giorni lo sbarco nei porti italiani ad esseri umani stremati dalle disgrazie patite); e viceversa ci sono state condotte politiche ritenute ...