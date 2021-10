I pazienti che assumono statine possono ridurre fortemente il rischio di morte per Covid (Di martedì 5 ottobre 2021) Importante scoperta nella lotta al coronavirus. I pazienti che assumono statine possono ridurre del 41% il rischio di morte per Covid. A rilevarlo è uno studio della University of California San Diego School of Medicine i cui risultati sono stati ospitati sulla rivista PLOS ONE. Le statine sono usate per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e funzionano bloccando gli enzimi epatici responsabili della produzione. Sono prescritti nel 93% dei pazienti con colesterolo. Già un primo studio condotto dall’ente di ricerca aveva ipotizzato l’associazione tra statine e riduzione della gravità di infezione da Covid. Nel secondo studio, usando i dati del registro delle ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 5 ottobre 2021) Importante scoperta nella lotta al coronavirus. Ichedel 41% ildiper. A rilevarlo è uno studio della University of California San Diego School of Medicine i cui risultati sono stati ospitati sulla rivista PLOS ONE. Lesono usate peri livelli di colesterolo nel sangue e funzionano bloccando gli enzimi epatici responsabili della produzione. Sono prescritti nel 93% deicon colesterolo. Già un primo studio condotto dall’ente di ricerca aveva ipotizzato l’associazione trae riduzione della gravità di infezione da. Nel secondo studio, usando i dati del registro delle ...

