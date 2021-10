Francesca Cipriani | bomba al GF Vip | “L’ho diffidato perché è un pazzo!” | il retroscena sul contatto tra Soleil e il fidanzato – VIDEO

(Di martedì 5 ottobre 2021) E mentre Manuel Bortuzzo e Lulù discutevano sulla disposizione per la notte,, nella Casa del Grande Fratello Vip, ha svelato per quale motivoSorge conosce il suoal GF Vip: ex amici e storie di ripicche Il mioha una impresa edile, un amico… no, non glieli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

domeniconaso : Francesca Cipriani mi imbarazza terribilmente. #gfvip - FranAltomare : Francesca Cipriani felice con una passeggiata una pizza. Io felice con una passeggiata e una pizza. Io sono Francesca Cipriani. #GFVIP - ciofixw : RT @ludovicamiyy: Francesca Cipriani che guarda il suo fidanzato #gfvip - laFracommenta : RT @ludovicamiyy: Francesca Cipriani che guarda il suo fidanzato #gfvip - GiuseppeporroIt : 'Questo qui è pazzo e cattivo', Francesca Cipriani lancia la bomba sul contatto tra il suo fidanzato e Soleil Sorge… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani

E' nota (soprattutto) per la sua esuberanza. Non solo fisica. E ancora una voltafa parlare di sè al Gf Vip in onda ieri su Canale 5. Complice la visita del fidanzato Alessandro Rossi che l'ha mandata letteralmente fuori di testa, la showgirl si è attirata non ...... ma nel caso specifico pare che la Fico non abbia particolarmente gradito le accuse di Miriana , circa l'ipotetico tentativo di Raffaella di allontanareda lei. Raffaella, che da ...E' nota (soprattutto) per la sua esuberanza. Non solo fisica. E ancora una volta Francesca Cipriani fa parlare di sè al Gf Vip in onda ieri su Canale 5. Complice la visita ...Francesca Cipriani, bomba al Grande Fratello Vip: “L’ho diffidato perché è un pazzo!”, il retroscena sul contatto tra Soleil e il fidanzato.