Raffaella Fico, sapete qual è il suo titolo di studio? Il ‘retroscena’ che in pochi conoscono (Di lunedì 4 ottobre 2021) Raffaella Fico è tra le concorrenti del GF Vip, ma sapete qual è il suo titolo di studio? Questo è un retroscena che non tutti conoscono. È tra le regine indiscusse del GF Vip, Raffaella Fico. Entrata a far parte della casa di Cinecittà nel corso della prima puntata di questa sesta edizione del reality, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 4 ottobre 2021)è tra le concorrenti del GF Vip, maè il suodi? Questo è un retroscena che non tutti. È tra le regine indiscusse del GF Vip,. Entrata a far parte della casa di Cinecittà nel corso della prima puntata di questa sesta edizione del reality, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

bearbops : Le delusioni più grandi di questo #gfvip: Raffaella Fico, Cipriani, pensavo ci regalassero del trash con la giuste… - ciseiocifai : RT @Morena_3v: I veri comodini sono Francesca Cipriani e Raffaella Fico ma voi non siete pronti per questo #GFvip - Mattiabuonocore : I bambini (e i loro genitori) che insultavano pochi mesi fa la figlia di @FinallyMario e Raffaella Fico non erano m… - lareginadellac1 : RT @Morena_3v: I veri comodini sono Francesca Cipriani e Raffaella Fico ma voi non siete pronti per questo #GFvip - e_quindii : RT @Morena_3v: I veri comodini sono Francesca Cipriani e Raffaella Fico ma voi non siete pronti per questo #GFvip -